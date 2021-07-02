Мужчина умер через 10 минут после прививки от COVID-19 в Иордании

Тонувший в реке Великой в Пскове ребенок скончался в реанимации

Для псковских осужденных провели месячник по борьбе с наркоманией

Многодетные псковские семьи получат компенсацию средств за борьбу с борщевиком

«МТС Энтертейнмент» и Comedy Club Production проведут в России более 250 мероприятий

В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников

Михаил Ведерников о ситуации с борщевиком: Давайте внимание на этой работе сосредоточим

Более 130 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Более 130 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Общество

Прайс на размещение агитматериалов на сайте «МК-Псков.ру» на выборах в Псковской области 19 сентября

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в региональных программах радиоканала, оказанных зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам назначенным на 19 сентября 2021 года. Изготовление и размещение ООО «Регион-Медиа» агитационных материалов на сайте «МК-Псков.ру» Наименование Период размещения Стоимость Баннер на главной странице «Баннер1» вверху страницы 1 месяц 50 000 рублей 1 неделя 20 000 рублей Брендирование главной страницы 1 месяц 60 000 рублей 1 неделя 25 000 рублей Изготовление баннера 3 000 рублей Размещение статьи (интервью, выступления) до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей - 10 000 рублей Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM» («Эхо Москвы») - 10 000 рублей Размещение пресс-релиза (информационного сообщения) 1 стр.А4 -14 кеглем 4 500 рублей Закрепление материала в ТОП, 3 дня 10 000 рублей Изготовление фоторепортажа 5 000 рублей Размещение фото в разделе «фоторепортажи» 1 неделя 15 000 рублей Размещение видеоролика на сайте (без закрепления) * при условии заказа публикации До 30 сек. 5 000 рублей Изготовление информационного видеосюжета До 3 мин. От 15 000 рублей Адаптация материала 1 000 рублей новости (работа журналиста) 1 500 рублей Подготовка статьи (работа журналиста) 5 000руб. НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120