Общество

Как уберечь ребенка от падения из окна псковичам напомнили в УМВД

Недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых нередко приводит к трагическим последствиям. Так, несмотря на разъяснительную работу, широко проводимую полицией среди населения, по-прежнему отмечаются случаи выпадения детей из окон домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Как правило, подобные несчастья происходят при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Малолетние члены семьи из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз на улицу вместе с ней», - пояснили в пресс-службе полиции.

Сотрудники УМВД обратились к родителям с требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже ненадолго, поскольку это может привести к печальным последствиям.

Полицейские напоминают о правилах, которых необходимо придерживаться, чтобы избежать неприятных инцидентов: нельзя оставлять маленьких детей без присмотра и рассчитывать на антимоскитные сетки - они не предназначены для защиты от падений. Сотрудники УМВД советуют не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребенка возможность залезть на подоконник, а также регулярно проверять фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком легкого открывания. Стражи порядка рекомендуют установить установите на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и т.д.), которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно и тщательно следить, чтобы дети одни играли возле открытых окон.

«Не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Помните, что только бдительное и внимательное отношение к детям со стороны взрослых поможет избежать серьезных неприятностей!», - подчеркнули в пресс-службе УМВД.