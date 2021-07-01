Общество

Арбитражный суд поддержал решение Псковского УФАС о внесении в «черный список» строительной компании

Арбитражный суд Псковской области поддержал решение Псковского УФАС о внесении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «СМУ-17». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее антимонопольное ведомство включило в реестр недобросовестных поставщиков строительную компанию ООО «СМУ-17» (Москва), которая не выполнила свои обязательства по содержанию и автомобильных дорог в Пскове в 2020 году.

ООО «СМУ-17» заключило контракт по самой выгодной для себя цене, то есть без снижения начальной максимальной цены. За 4 месяца общество должно было выполнить работы по посадке травы на разделительных полосах 18-ти городских дорог. Однако к работам приступило только через 2 месяца после подписания контракта, и по итогам к работам на улицах Металлистов, Советской Армии, Леона Поземского, Красноармейской и некоторых других так и не приступило.

«Как пояснил подрядчик, во время исполнения контракта возникла потребность в дополнительной спецтехнике, однако подтверждения того, что были приняты какие-то меры для ее получения, представлено не было. Да, был заключен договор с белорусской компанией, но "СМУ" не могло не знать, что из-за ковидных ограничений поставка из-за границы была невозможна. Кроме того, было установлено, что у компании была собственная техника, которую они почему-то не задействовали. Пока тянули с началом работ, началась зима. Компания не продолжила работы даже после получения уведомления, что УГХ администрации города Пскова намерено расторгнуть контракт, поэтому ООО "СМУ-17" и было включено в «черный список» на два года», - прокомментировала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.