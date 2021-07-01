Общество

Жители Новоржевского района жалуются на отсутствие света и главы

Жители нескольких районов Псковской области жалуются на отсутствие электроэнергии на протяжении нескольких дней. Так, 30 июня на сайте губернатора опубликовано обращение по поводу отсутствия света в Новоржевском районе.

«В районе нет света, администрация района на контакт не выходит. Скажите пожалуйста кто может точно сказать, когда будет свет в деревнях?! Глава Новоржевского района где? Позвонили и нам сказали, что она в отпуске и выйдет позднее, это как? Район без света, люди страдают, а С. Пугачева в отпуске...», - написала автор обращения

«Некоторые люди трое суток без света! Пожилым людям ни давление измерить, ни огород полить. Холодильники не работают, опять наступила жара! Сколько еще продлится это издевательство? В Алтуне сразу все сделали! Кто в конце концов наведет порядок? Просим разобраться», - говорится в обращении.

1 июля опубликовано еще одно обращение по Великолукскому району. Женщина пишет, что 25 июня на деревню Фотьево обрушился ураган и произошло отключение электроэнергии. Электроснабжение восстановлено было.

Жители СНТ «Заря» г. Великие Луки уже неделю находятся без света из-за выхода из строя местной подстанции после урагана. Они просят помощи в решении вопроса.