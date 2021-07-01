Общество

Особые гости приехали в пушкинское Петровское 1 июля

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» принимают особенных гостей — детей, которые проходят обучение в «Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области», и их родителей. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, традиционный летний лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья будет работать две недельные смены, с 1-го по 7-е и с 8-го по 14 июля, и по очереди примет порядка 40 человек.

Детей и сопровождающих их взрослых ждут специальные бесплатные экскурсии и прогулки. Кроме того, в программу работы лагеря могут быть включены мастер-классы и занятия с музейными педагогами (по выбору родителей, волонтеров и педагогов ЦЛП).

В музее напомнили, что Центр лечебной педагогики давно и плодотворно сотрудничает с Пушкинским заповедником. Так, например, воспитанники не самого обычного учебного заведения бывали в музее в рамках работы Интеграционного творческого лагеря (2014 год), на экскурсиях и прогулках по программе своего Клуба выходного дня (2015). А педагоги из Центра совместно с музейными педагогами и администрацией заповедника проводили в «Михайловском» круглый стол «Особые люди» по проблемам интеграции и социализации детей с особыми потребностями (2014).

Летний лагерь для детей с ОВЗ и их родителей в музее устраивают с 2016 года. По традиции воспитанников Центра лечебной педагогики размещают со всеми удобствами в гостевом доме близ музея-усадьбы «Петровское».

В музее напомнили и о другом проекте, нацеленном на работу с людьми, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. В частности, сейчас в заповеднике ежемесячно проводят одно или два ZOOM-занятия для подопечных различных психоневрологических интернатов. Куратор этой программы — благотворительный фонд «Просто люди».

Последнее по времени такое занятие состоялось неделю назад для взрослых, проживающих в московских интернатах № 5 и № 18. Темой беседы стала судьба детей А. С. Пушкина — Александра, Марии, Натальи и Григория. Так, в частности, виртуальные гости «Михайловского» узнали о героическом военном прошлом старшего сына поэта, искали сходство во внешности старшей дочери Пушкиных и Анны Карениной, героини одноименного романа Л. Н. Толстого, рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей куратор проекта, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Татьяна Тимошина.