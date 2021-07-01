Общество

Петр Крупеня поздравил ветеранов боевых действий

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня поздравил ветеранов боевых действий с праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

«Сегодня отмечается День ветеранов боевых действий. Эта памятная дата напоминает нам о вашем подвиге, совершенном при выполнении государственных задач в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах. Этот день – знак глубочайшего уважения россиянам, исполнявшим служебный долг не только внутри страны, но и за ее пределами. Ваша верность присяге и боевому братству всегда будет примером для защитников Отечества. Наша обязанность сегодня – сохранить память о вашем подвиге и чтить павших товарищей», - отметил Петр Крупеня.

Он выразил слова благодарности ветеранам за весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи и большую работу по увековечиванию памяти погибших солдат и офицеров.

«Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мирного неба!» - добавил Петр Крупеня.

В ведомстве также рассказали о взаимодействии с ветеранами. Так, 24 июня в Псковской области успешно завершили организованный следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области водный поход от Псковского Кремля до места, где произошло Ледовое побоище. В мероприятии приняли участие сотрудники управления, ветеран петербургского спецназа, кавалер ряда государственных наград, сотрудник Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Николай Евтух и ряд его сослуживцев – члены Союза ветеранов спецназа «Тайфун».

Мероприятие было приурочено и проведено в год 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского, русского национального героя, хранителя православной веры и свободы народа.

Старт участникам водного похода был дан на рассвете 22 июня в Пскове. Это время выбрано не случайно: ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацисткой Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

Сложный маршрут проходил в течение трех дней через реку и озера в Псковской области и завершился в месте, максимально приближенном к сражению русской рати, возглавляемой Александром Невским, против войск Ливонского ордена на Чудском озере. Расстояние, которое участники преодолели на морских каяках, составило порядка 130 км. За это время пришлось столкнуться как с благоприятными условиями, так и с непогодой, когда штиль сменялся сильным, порывистым ветром, палящее солнце - грозовым фронтом с проливным дождем, а спокойная гладь воды - сильными волнами, которые буквально накрывали каяки.

Это уже не первый опыт участия следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в совместных мероприятиях с Николаем Евтухом и его сослуживцами из Союза ветеранов спецназа «Тайфун». Годом ранее псковские следователи приняли участие в велопробеге, организованном ветеранами спецназа из Санкт-Петербурга на Псковщину с остановками у мест боевой славы. Еще годом ранее Николай Евтух и сотрудник следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в составе разных команд покорили самую высокую вершину России и Европы – Эльбрус, где водрузили флаг Следственного комитета России.