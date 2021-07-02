Общество

Более 7 тысяч жителей Псковской области претендуют на получение новых пособий

Органы Пенсионного фонда России приступили к приему заявлений на новые ежемесячные пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным женщинам в Псковской области. По предварительным данным, в настоящее время ожидаемое количество обращений с заявлениями на выплату составляет более 7,2 тысячи человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, подать заявление жители региона могут на Портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей в возрасте 8–17 лет (т. е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении), а также родителям, или законным представителям ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.

«Кроме того, выплаты положены женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (от 6 до 12-й недели беременности (включительно)», - уточнила управляющий.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Псковской области выплата семьям с одним родителем составит 5889,5 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11779 рублей), а выплата беременной женщине – 6395 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12790 рублей).

В ПФР отметили, что важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. Он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (В Псковской области – 11807 рублей). Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Вся подробная информация о выплатах размещена на сайте ПФР или Портале госуслуг. Информацию о ежемесячном пособии родителям, которые в одиночку воспитывают детей, можно найти по ссылке или на сайте госуслуг.

Подробнее узнать о ежемесячном пособии для беременных, вставших на учет в ранние сроки, можно узнать на сайте ПФР или по ссылке.