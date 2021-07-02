Общество

СНГБ предлагает реализовать планы с кредитом от 9,15%

СНГБ предлагает кредит «Потребительский», который позволит воплотить в жизнь любые желания — сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, в июле при предоставлении клиентом сертификата профилактической прививки от COVID-19 процентная ставка снижается на 0,25%.

«Успейте воспользоваться выгодным предложением со сниженной ставкой: процентная ставка – от 9,15%* годовых; срок кредитования: до 10 лет (включительно)», - отметили в банке.

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* Процентная ставка 9,15% годовых действует для зарплатных клиентов / зарплатных клиентов «бюджетников» при оформлении кредита на сумму свыше 300 000 руб. при сроке кредитования 10 лет. Если клиент не относится к категории зарплатный клиент / зарплатный клиент «бюджетник» при сроке кредита от 2 до 10 лет размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. Ставка учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ», или при предоставлении клиентом сертификата профилактической прививки от COVID-19. При неоформлении страхового полиса по рискам «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%. При оформлении соответствующего страхового полиса на весь срок пользования кредитом не в АО БАНК «СНГБ» и / или срок действия страхования менее срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 2%. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте банка