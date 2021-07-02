Общество

С 5 июля изменится порядок выдачи пропусков в погранзону

5 июля 2021 года вступает в силу приказ ФСБ России от 3 марта 2021 года № 89 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда(прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательную и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В соответствии с приказом внесены изменения в формы заявлений и ходатайств на получение пропусков в пограничную зону, а также на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности. Новые бланки заявлений будут доступны с 5 июля 2021 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Расширился список оснований для отказа в выдаче пропуска. С содержанием приказа ФСБ России от 3 марта 2021 года № 89 можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации, а также на официальном сайте ФСБ России.

Заявление на пропуск в пограничную зону можно подать по электронной почте на адрес Пограничного управления - pu.pskovobl@fsb.ru, через

интернет-портал «Госуслуги», по почте, а также в бюро пропусков Пограничного управления, режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00.

Более подробную информацию о получении пропуска в пограничную зону можно получить по телефонам:

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области: 8 (8112) 69-82-67 (бюро пропусков)

Отдел в г. Гдове: 8 (81131) 2-13-31 (дежурный).

Отдел в г. Печоры: 8 (81148) 2-42-20 (дежурный).

Отдел в г. Пыталово: 8 (81147) 2-18-05 (дежурный).

Отдел в г. Себеже: 8 (81140) 2-27-97 (дежурный).

Отделение в г. Невеле: 8(81151) 2-14-62 (дежурный).

Несмотря на проводимую Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области профилактическую и разъяснительную работу по соблюдению правил пограничного режима и порядку оформления пропусков на право нахождения в пограничной зоне, продолжают иметь место случаи нарушения административно-правовых режимов, установленных на государственной границе. Только за последние сутки пограничниками задержаны и привлечены к административной ответственности 4 человека за нахождение в пограничной зоне без пропусков.