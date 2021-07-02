Общество

Агрессивными шарпеями из Опочки займутся сотрудники Россельхознадзора

Полицейские направили материалы проверки по фактам обращений местных жителей, касающиеся безнадзорного выгула шарпеев в Опочке, в Россельхознадзор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В течение года в полицию поступало несколько подобных сообщений. Они все зарегистрированы, приняты исчерпывающие меры реагирования. Установлены все факты по данным инцидентам, материалы переданы по подведомственности в Россельхознадзор для принятия решения», - отметили в ведомстве.

Напомним, жители многоквартирного дома в Опочке коллективно жалуются на соседа за безнадзорный выгул собак. По их словам, сосед выпускает шарпеев на самовыгул без намордников и присмотра. В результате собаки «загрызли всех котов» и нападают на людей.