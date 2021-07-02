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Общество

Что хотят сказать псковичам политики в соцсетях

02.07.2021 17:25|ПсковКомментариев: 3

Предвыборная гонка в самом разгаре. Абсолютное большинство партий уже озвучили списки кандидатов и на выборы в Госдуму и в Псковской областное Собрание депутатов. Вопросами  политическими у нас занимаются аналитики, а наше дело маленькое — поглядывать, что там в социальных сетях происходит. Думаю, все уже поняли, что там представлены политики и чиновники всех уровней и мастей. Порой они похожи на обычных людей из вашего двора, иногда строем идут на субботник, но в большинстве случаев сидят на скучных собраниях, где «начинают думать в этом направлении», обещают разобраться или «берут проблему на контроль». Это крайне популярные фразы в постах политиков.

Сегодня мы посмотрим, чем в этот нелегкий предвыборный период занимаются лидеры разных политических партий. Раз кандидатов объявили, пора и агитировать начинать. Или пока еще можно отдохнуть, съездить на дачу, и пусть все идет своим чередом? Приглашаю вас на этот увлекательный около политический (или нет) аттракцион.

Начнем с поста, которым председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак на этой неделе попытался перетянуть на свою сторону электорат спортсменов и ценителей голых торсов. В своих соцсетях депутат опубликовал фото на котором он полураздетый размышляет на тему купания в центре города. 

Фото из соцсетей Олега Брячака
«Позанимался спортом и думаю, а не занырнуть ли мне в речку», — подписал фотографию Олег Брячак.

Поклонники и сторонники тут же поспешили его остановить. Ведь на момент публикации фото купание в реках Пскова было запрещено Роспотребнадзором. Хоть депутат и не окунулся в реку, набрал свои заслуженные сто комментариев и семь сотен лайков. Ну, кто еще из местного бомонда решиться на публикацию таких фотографий. Умеет Брячак разжечь пламя в соцсетях, а ненависти или восторга, уже не имеет значения. Вот такая предвыборная гонка, вот такая агитация. Предлагаем ему объявить челлендж, и в следующей подобной публикации отметить других политиков. Как говорится, а всех можно посмотреть?

Депутат Госдумы от Псковской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский очень активно ведет свои социальные сети. Иногда постов выходит столько, что и читать не успеваешь — тут и рабочие встречи, и официальные визиты,  и напоминания о различных выплатах. Одна из самых популярных публикаций за последнее время — это предложение, сделать Великие Луки столицей российского воздухоплавания. Оно и понятно, во-первых, тема хорошая — у людей откликается, а, во-вторых, там еще и мнение у людей спрашивают — целое голосование организовали. В нем, кстати, приняли участие больше тысячи человек. Если смотреть на статистику страницы — цифры это хорошие. Вот же он, работающий кейс, почему его так редко используют? Непонятно.

Пост Александра Козловского «Вконтакте»

Пока мы тут изнывали от жары, лидер регионального отделения партии КПРФ Петр Алексеенко наслаждался поездкой на съезд партии в Москву. А по дороге, видимо не предвкушая сюрпризов и сенсаций, спокойненько заехал на завод «Чистой линии», который производит скандальное радужное мороженое. Сей факт, кстати, коммуниста не смутил.

Фото из соцсетей Петра Алексеенко 
«Встретился с Арменом Бениаминовым. Отведал вкусного мороженного, посмотрел его производство. Размах впечатляет», — написал Петр Алексеенко. 

Мы вам, Петр Васильевич, даже завидуем немного. Я тут в жару заходила в магазин, самое дешевое мороженое стоит почти сто рублей. Так что, налаживайте там контакты, псковичи тоже с удовольствием отведают холодный десерт. Лето обещает быть жарким, хорошая кампания получится. Ну а что, вот ЛДПР не только мороженое, но и паштет раздает.

Кстати про ЛДПР. Их региональный лидер Антон Минаков не большой любитель соцсетей. Последний раз его страницы были в активной фазе примерно в ходе прошлых выборов. Но голоса надо собрать — и вот горшочек заварил. Пока депутат не публикует ничего личного и стороннего. Все сухо и по делу — привился, сходил на заседание, раздал дезодоранты людям. Мы, кстати, рекомендуем политику подумать о публикации своих увлечений в социальные сети. Желательно постить что-то модное, интересное и спортивное. Глядишь, и молодежь подтянется к выборам.

Фото из соцсетей Антона Минакова

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов — известный любитель баллотироваться куда-нибудь. И предстоящие выборы он, конечно, не пропустит. А пока политик, видимо, решил взять отпуск, чтобы набраться сил. Около недели назад он опубликовал фото из самолета и рассказал, что летит в Москву. Вот только не уточнил зачем.

Фото из соцсетей Игоря Романова

Мы, было, кинулись из Instagram в другую соцсеть, чтобы отыскать пропажу, но страница Игоря Романова «Вконтакте» заблокирована из-за подозрительной активности. А она, между прочим, указана, как контактная в официальной группе партии.

Страница Игоря Романова «Вконтакте»

Игорь Павлович, вы как-то дайте о себе знать, а то мы уже переживаем. Ну и с соцсетями разобраться не мешало бы.

Представитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский наоборот не спешит никуда ехать. Он мирно гуляет по просторам Псковской области и грамотно миксует политический контент с развлекательным.

Фото из соцсетей Андрея Маковского

Вот недавно запостил фотографию из Никандровой Пустыни и котиков, а через пару постов пригласил на дебаты коллег из оппозиционных партий. Ненавязчиво. Хорошие курсы по соцсетям партия организовала.

Фото из соцсетей Андрея Маковского
 

Едва ли не единственная партия, которая еще не озвучила своих кандидатов — «Яблоко». Лев Шлосберг, видимо, очень занят политикой, поэтому никаким развлекательным контентом давно нас не радовал. За последнее время только посты с поздравлениями, анонсами и агитацией. Лев Маркович, объявляйте уже свои списки, пора в очередное велоприключение. Может до Москвы уже?

Подход к соцсетям у всех разный. Кто себя постит любимого, кто политические успехи. По факту, это не имеет значения. Сейчас всем политикам нужно сделать все, чтобы их лица мелькали в соцсетях как можно чаще. Нужно запомниться и не слишком надоесть — задача не из легких, тут стандартный формализованный формат не подойдет. Может оголяться и не стоит, но что-то интересное, что будет цеплять наш взгляд, вам придется придумывать снова и снова. Такой уж он странный мир соцсетей. Это вам не на билборд сфотографироваться.

Ксения Журавкова

Теги: #политика #соцсети #выборы 2021 #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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