Общество

15216 жителей Псковской области выбрали электронную трудовую книжку

С начала года более 15,2 тыс. жителей региона выбрали электронную трудовую книжку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, до 31 декабря 2020 г. работники должны были принять решение о способе ведения трудовой книжки и сообщить об этом своему работодателю.

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области, с начала года 15216 жителя региона выбрали электронный учет трудовой деятельности.

Если гражданин сохранил бумажную трудовую книжку, но сейчас решил перейти на электронную, то он вправе подать соответствующее заявление своему работодателю. При выборе электронного формата ведения трудовой деятельности, бумажную трудовую книжку отдадут работнику.

У тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году и позже, сведения будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Преимущества электронной трудовой книжки:

Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности.

Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности.

Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.

Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.

Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.

Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Посмотреть сведения из электронной книжки можно в личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru или на портале госуслуг. При необходимости сведения из трудовой книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Переход на электронные трудовые книжки является добровольным и осуществляется только по заявлению.