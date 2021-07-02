Общество

Президент подписал закон о запрете приобретать оружие без медосвидетельствования

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете приобретать оружие без медосвидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. Перечень таких противопоказаний, а также методику тестирования установит правительство.

Освидетельствование, которое смогут проводить только государственные и муниципальные медорганизации, должно будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.

Документом также «устанавливаются основания для лишения человека права на хранение и ношение оружия по результатам проведенных исследований». Данная система будет носить цифровой характер, чтобы исключить фальсификацию медсправок.