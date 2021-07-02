Общество

Для псковских осужденных провели месячник по борьбе с наркоманией

Месячник, посвященный Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, провели в подведомственных УФСИН России по Псковской области учреждениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

В библиотеках учреждений разместили информационно-просветительские материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни. По кабельному телевидению в отрядах продемонстрировали документальные фильмы о негативном влиянии наркотиков на жизнь человека.

Сотрудники учреждений для осужденных провели лекционные занятия по антинаркотической тематике и конкурсы стенной печати «Жизнь без наркотиков». В ведомстве отметили, что особое внимание уделили не только медицинскому аспекту проблематики, но и психологической стороне вопроса. Осужденным разъяснили пагубные последствия употребления наркотиков, меры административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также меры медицинской помощи и реабилитации для больных наркоманией.