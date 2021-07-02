Общество

Ребенку из Великих Лук с кожей, похожей на чешую, нужна помощь

Восьмилетнему Мише Рупышеву из Великих Лук нужна помощь. У ребенка ихтиоз. В народе таких детей называют рыбками из-за кожи, похожей на чешую. Об этом сообщает портал Луки.ру.

Фото: Луки.ру

Три года назад мальчик прошел лечение в Германии, которое ему очень помогло. Однако схему лечения необходимо менять. Многодетная семья открыла сбор средств и просит откликнуться всех неравнодушных.

Реквизиты:

Номер карты Сбербанка: 4276 5100 1002 1662.

Телефон мамы Миши Рупышева: +7 (911) 381-67-35 (Кристина Рупышева), привязан к карте Сбербанка.