Общество

Реконструкцию боя на «Линии Сталина» перенесли на осень из-за коронавируса

Военно-историческую реконструкцию боя на «Линии Сталина» проведут 12 сентября при условии, что планы вновь не «сорвет пандемия». Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: Александра Федорова / Островские вести

Директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук рассказал, что реконструкцию боя на «Линии Сталина» планировали провести 18 июля, но из-за обострения ситуации с коронавирусом ее отменили.

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Информация о проведении военно-исторической реконструкции, посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в деревне Холматке на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Предполагается, что в реконструкции будут задействованы советский легкий танк Т-60, легкий бронеавтомобиль БА-64, тяжелый пулеметный радийный бронеавтомобиль Sd.Kfz.231 (6-Rad) войск противника и его союзников, 82-мм миномет БМ-37, станковый пулемет Максим. В тендере идет речь о макетах данного оружия.