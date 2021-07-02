Общество

Павел Волков провел совещание по реализации дизайн-кода с представителями рекламных агентств

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков провел рабочую встречу с представителями псковских рекламных агентств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, на рабочей встрече присутствовали главный архитектор города Пскова Евгений Скачков и главный художник областного центра Анатолий Петров.

В ходе совещания присутствующие обсудили возникшие трудности исполнения и прочтения дизайн-кода. Основное внимание уделили вопросам определения зеленой зоны на фасаде зданий, ремонта стен за старыми вывесками, оформления вывесок (стиль шрифта, цветовое решение, использование логотипов).

В завершении обсуждения Евгений Скачков отметил, что в управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова дважды в неделю будут организованы рабочие совещания, на которых будут рассматриваться заявки.

В рабочей группе будет присутствовать представитель рекламного агентства. Планируется рассматривать около 20-30 заявок в неделю. При несоответствии вывесок дизайн-коду заявителю дадут рекомендации, составленные рабочей комиссией.