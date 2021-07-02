Общество

В городском парке в Великих Луках осенью высадят 150 невысоких деревьев

150 невысоких деревьев высадят в городском парке в Великих Луках осенью. Проект озеленения парка разрабатывали специалисты. Об этом сообщает портал Луки.ру со ссылкой на инвестора городского парка Александра Терентьева.

Фото: Луки.ру

Отвечая на вопрос о негативных комментариях по поводу вырубки деревьев в городском парке при реконструкции, инвестор ответил, что в рамках благоустройства сносили только опасные деревья. По его словам, в парке было очень много больших тополей, которые и сносили в первую очередь. Кроме того, в парке убирали сухие и больные деревья.

Александр Терентьев отметил, что 25 июня по городу прошел ураган, который повалил 15 деревьев в парке.

«К счастью, ни одно дерево не упало на аттракционы или динозавров. Но были помяты ограждения и некоторые конструкции. Мы до сих пор устраняем последствия», — подчеркнул инвестор.

Он также добавил, что в прошлом году в парке высадили 260 новых растений.