Общество

Детей приглашают на третью смену в Невельский оздоровительный лагерь «Солнечный»

Появилась возможность приобрести путевку для ребенка в детский оздоровительный лагерь «Солнечный» в Невельском районе. Как сообщается в официальной группе детского лагеря «Солнечный» в социальной сети «ВКонтакте», начало смены переносится на 20 июля. Окончание смены — 3 августа.

Отмечается, что такие изменения связаны с эпидемиологической обстановкой. В лагере проводится более тщательная обработка территории и корпусов. «Мы приложили все усилия, чтобы детки смогли отдохнуть в третью смену», — сообщается в группе.

В связи с этим в «Солнечном» продолжается набор на третью смену. «Успейте приобрести путевки по самой выгодной цене — скидка 50%. Путевка всего за 10 800 рублей, вместо 21 600 рублей », - рассказали в детском лагере.

Заказать путевку можно по номеру телефона: +7-911-390-17-17 или по почте reklama@luki-park.ru.

«Устройте для своих детей незабываемый отдых!» - добавили в детском лагере.

Детский лагерь «Солнечный» находится по адресу: Псковская область, Невельский район, деревня Гололобы