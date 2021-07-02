Общество

Андрей Турчак: «Единая Россия» не поддерживает предложение Минстроя о повышении платы за капремонт

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил против повышения платы за капремонт для граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Несмотря на рост цен на стройматериалы, перекладывать решение проблемы полностью на плечи людей – несправедливо», - заявил сенатор от Псковской области.

Незапланированные изменения, бьющие по карманам людей, считаем недопустимыми, подчеркнул Андрей Турчак.

«Обращаемся к коллегам из министерства с настоятельной рекомендацией пересмотреть свои подходы. Необходимо искать другие пути и инструменты решения проблемы, не ухудшающие положение наших граждан», - отметил он.

Напомним, 1 июля на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации замглавы Минстроя РФ Максим Егоров заявил о необходимости повысить плату за капремонт из-за удорожания стройматериалов. По его словам, Минстрой уже разработал соответствующий проект постановления правительства.