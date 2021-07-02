Общество

Следственное управление проинформировало псковичей о личном приеме и рассмотрении обращений

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Псковской области на регулярной основе проводится работа по личному приему и рассмотрению обращений граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении, на особом контроле стоят вопросы защиты прав детей-сирот на обеспечение жильем, поскольку в отдельных субъектах обстановка с реализацией данного права продолжает оставаться неблагополучной, нарушение трудовых прав граждан, в частности, в связи с полной иди частичной невыплатой заработной платой и другое.

«В целях устранения проблем в указанной сфере, оперативного применения уголовно-правовых мер, в следственном управлении проводится личный прием и рассмотрение обращений граждан.

Ответственный сотрудник за данное направление работы – Токарев Андрей Викторович, телефон для предварительной записи и получения дополнительной информации: 8(811-2)290-633.

Следственное управление напоминает, что в ведомстве круглосуточно действуют дистанционные каналы связи. Не выходя из дома вы можете подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для правоохранительных органов информацию в телефонном режиме и через интернет-приемную.

В следственном управлении созданы специальные линии: «телефон доверия» (8-981-350-71-57), «ребенок в опасности» (короткий номер 123 или 8-911-362-27-78) и «по защите прав предпринимателей» (8-960-229-71-09).

Каждый гражданин, позвонив по указанным номерам, имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях.

Прием обращений на «горячие линии» осуществляет дежурный по следственному управлению, который передает их напрямую руководителю следственного управления.

По номеру 290-601 функционирует телефон «прямой линии», оператор которого имеет техническую возможность соединить позвонившего с руководителем следственного управления. Прямая линия работает по понедельникам в приемные часы (с 14 до 18 час по предварительной записи).

Каждый понедельник с 14 до 18 час руководитель следственного управления проводит личный прием граждан в административном здании следственного управления по адресу: г.Псков, пер.Комиссаровский, д.1. Если заявитель не может прибыть на личный прием, то в следственном управлении имеется техническая возможность выслушать гражданина в режиме видеоконференцсвязи путем соединения с любым территориальным (базовым) следственным отделом.

Кроме того, в соответствии с графиком выездных приемов, который формируется на каждое полугодие (ознакомится с графиком можно в разделе сайта: «обращения граждан», «выездные приемы граждан»), руководитель управления (и его заместитель) осуществляет выезды в территориальные следственные отделы для проведения личного приема граждан на местах.

Заявление (обращение) в следственное управление может быть направлено почтовой связью или в форме электронного документа через интернет-приемную в разделе официального сайта управления «обращения граждан».

Если у Вас остались вопросы в части организации личного приема и рассмотрения обращения граждан, Вы можете обратиться к ответственному за данное направление работы сотруднику по телефону в г.Пскове 290-633, где Вам помогут разобраться и понять, как лучше поступить в Вашей ситуации», - сообщили в следственном управлением Следственного комитета РФ по Псковской области.