Общество

В правительстве поддержали законопроект о размещении приютов для животных в нежилых помещениях

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект, позволяющий размещать приюты для бездомных животных в специально оборудованных для этих целей нежилых частях зданий и сооружений.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», - цитирует ТАСС проект отзыва комиссии.

Законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Ленинградской области. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Как отмечают авторы инициативы, закон сегодня устанавливает, что приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях или сооружениях. При этом «буквальное применение указанной нормы означает, что владелец приюта, в котором содержится небольшое количество кошек или собак мелких пород, для продолжения деятельности должен будет построить, купить или арендовать отдельно стоящее здание или сооружение специального назначения», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим авторы проекта предлагают разрешить размещать приюты для животных в специально оборудованных для этих целей нежилых помещениях, являющихся частями зданий, строений и сооружений. При этом речь не идет о жилых домах.

По закону порядок организации деятельности приютов для животных, а также нормы содержания животных в них устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ. При этом ряд требований к содержанию приютов устанавливается органами государственной власти субъектов РФ

«В связи с этим представляется целесообразным применить аналогичный подход при реализации предусмотренных законопроектом положений, установив в части 2 статьи 16 Федерального закона право субъектов Российской Федерации своими нормативными актами определять, какие животные и в каком количестве могут содержаться в указанных приютах», - отмечается в документе.

Кроме того, предлагаемые изменения необходимо привести в соответствие с законом «О ветеринарии», который устанавливает, что помещения, предназначенные для временного или постоянного содержания животных, по своей площади и оборудованию должны обеспечивать благоприятные условия для их здоровья.