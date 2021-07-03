Общество

Губернатор поздравил работников потребкооперации региона с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области со 155-летием кооперации региона и 190-летием со дня образования потребкооперации России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что сегодня потребительская кооперация Псковской области представлена во всех муниципалитетах и объединяет 15 районных сообществ, 30 потребительских обществ, а также областное общество «Кооператор» и кооперативный техникум. «В организациях трудятся более 3,5 тысяч людей, которые отдают все свои силы, таланты и мастерство на развитие этой структуры», - подчеркнул он.

«Важно, что организации Псковского облпотребсоюза являются основными, кто обеспечивает товарами сельское население, а в некоторых населенных пунктах и единственными. За 2020-ый год вы обслужили более 315 тысяч человек, из них 170 тысяч — это жители деревень и поселков. Благодаря вам в самых труднодоступных населенных пунктах открываются магазины, доставляются продукты и товары первой необходимости, сохраняя жизнь в отдаленных деревнях и селах. Вы активно развиваете розничную торговлю, ведете работу в сфере производства, заготовки, обучаете молодые кадры — это заслуживает самого искреннего уважения и признательности», - продолжил Михаил Ведерников.

«Уже 155 лет вам удается бережно сохранять существующие традиции кооперации и вместе с тем развиваться в ногу со временем, преодолевая любые сложности. В этом заслуга каждого из вас», - сказал он.

Губернатор поблагодарил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области за вашу верность выбранному делу, честный труд, активную жизненную позицию. «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов, а кооперации — процветания и реализации всех запланированных проектов!» - резюмировал Михаил Ведерников.