Губернатор поздравил работников потребкооперации региона с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области со 155-летием кооперации региона и 190-летием со дня образования потребкооперации России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Глава региона отметил, что сегодня потребительская кооперация Псковской области представлена во всех муниципалитетах и объединяет 15 районных сообществ, 30 потребительских обществ, а также областное общество «Кооператор» и кооперативный техникум. «В организациях трудятся более 3,5 тысяч людей, которые отдают все свои силы, таланты и мастерство на развитие этой структуры», - подчеркнул он.
«Уже 155 лет вам удается бережно сохранять существующие традиции кооперации и вместе с тем развиваться в ногу со временем, преодолевая любые сложности. В этом заслуга каждого из вас», - сказал он.
Губернатор поблагодарил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области за вашу верность выбранному делу, честный труд, активную жизненную позицию. «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов, а кооперации — процветания и реализации всех запланированных проектов!» - резюмировал Михаил Ведерников.