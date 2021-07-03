Александр Котов пожелал потребительским обществам устойчивого развития и укрепления единства

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области с профессиональным праздником – Международным днем кооперативов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что потребительская кооперация – удачный пример совмещения коммерческой деятельности и выполнения социальной миссии. «Региональные органы власти, как и жители Псковской области, заинтересованы в сохранении и укреплении системы потребкооперации», - сказал он.
Александр Котов пожелал потребительским обществам, объединенным в облпотребсоюз, устойчивого развития, укрепления единства, процветания и успешного решения поставленных задач.