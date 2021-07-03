Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 40 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области возросло до 40 132. За сутки COVID-19 подтвердили у 135 жителей региона, сообщается в официальном Telegram-канале области.

За сутки от коронавируса избавились 97 пациентов, всего – 33 533. Скончались 476 человек. Кроме того, в регионе провели 1 558 тестов на коронавирус, всего – 422 083.

Статистика по муниципальным образованиям: