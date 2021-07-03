Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 40 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области возросло до 40 132. За сутки COVID-19 подтвердили у 135 жителей региона, сообщается в официальном Telegram-канале области.
За сутки от коронавируса избавились 97 пациентов, всего – 33 533. Скончались 476 человек. Кроме того, в регионе провели 1 558 тестов на коронавирус, всего – 422 083.
Статистика по муниципальным образованиям:
- Псков – 14569;
- Великие Луки – 6612;
- Бежаницкий район – 381;
- Великолукский район – 889;
- Гдовский район – 644;
- Дедовичский район – 840;
- Дновский район – 330;
- Красногородский район – 252;
- Куньинский район – 356;
- Локнянский район – 284;
- Невельский район – 1518;
- Новоржевский район – 501;
- Новосокольнический район – 1030;
- Опочецкий район – 947;
- Островский район – 1973;
- Палкинский район – 426;
- Печорский район – 738;
- Плюсский район – 618;
- Порховский район – 1231;
- Псковский район – 3328;
- Пустошкинский район – 393;
- Пушкиногорский район – 418;
- Пыталовский район – 505;
- Себежский район – 632;
- Стругокрасненский район – 431;
- Усвятский район – 240;
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 46.