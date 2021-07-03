Общество

Псковская область получит более 30 млн рублей на оплату увеличенных отпускных медикам и социальным работникам

Псковская область получит более 30 млн рублей на оплату увеличенных отпускных медицинским и социальным работникам. Как следует из документации, размещенной на сайте правительства России, региону направят два межбюджетных трансферта в размере 25 млн 893 тыс. рублей и 6 млн 40,8 тыс. рублей.

Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Этим категориям работников по поручению президента с апреля 2020 года выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда из-за распространения коронавирусной инфекции. Выплаты учитываются и при расчете отпускных. «Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования», - уточнили в пресс-службе правительства.

Всего регионам направили более 8,3 млрд рублей на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом.

«Эти люди ежедневно спасают сотни жизней, и каждый из нас может и должен им помочь. Для этого прежде всего необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и близких от коронавируса, бережно относиться к своему здоровью и, конечно, своевременно пройти вакцинацию», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 29 июня.