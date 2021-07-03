Общество

Юлия Пересильд пригласила всех посетить Талабские острова

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд пригласила всех посетить Талабские острова, находящиеся в юго-восточной части Псковского озера.

Фото: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

«Ребята! Те, кто едет в Псков, - на островах прямо надо побывать. Это и красиво, и интересно! Жалко, что в Пскове так мало возможностей туда поехать и нет активного водного туризма. Те из вас, кто поедут, не пожалеют», - отметила она в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, вчера был «совершенно чумовой день». «Позвонила своему другу детства Теме. А он предложил собирать манатки и бегом на остров Залит и остров Белов. У Темы и его брата свои лодки в Пскове. Нам устроили целое путешествие. Обошли пешком остров Белов. На острове Залит сходили в дом старца Николая. Попали под град. Купались в Псковском озере. Дети валялись в песочных карьерах. Смотрели бакланов в камышах. Просто ржали. И катались на полном ходу», - рассказала Юлия Пересильд.