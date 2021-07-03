Общество

Марина Гаращенко: Вакцинация от COVID-19 проводится вне зависимости от наличия и количества антител

Вакцинация от коронавируса проводится вне зависимости от наличия и количества антител. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2021 года "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19", вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проводится вне зависимости от наличия и количества антител», - отметила Марина Гаращенко.