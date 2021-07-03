Общество

Псковский инфекционист рассказала, какой вакциной лучше привиться от COVID-19

Главный внештатный пульмонолог Псковской области, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в Instagram, какой вакциной лучшей привиться от коронавируса.

«Доктор, у меня антитела 328. Надо ли мне прививаться или подождать еще? Коронавирусом переболел в декабре 2020 года в легкой форме», - спросил подписчик.

«Вакцинация показана вне зависимости от титра через 6 месяцев от заболевания. При этом предпочтительнее сделать "Спутник Лайт". В регионе ее пока нет, поэтому можно подождать», - ответила Анастасия Повторейко.

«А я хотел привиться вакциной "ЭпиВакКорона". Но, в растерянности... У меня сахарный диабет, гипертония, аритмия, БА и ХОБЛ! Спутником боюсь», - написал подписчик.

«На настоящее время самая проверенная и максимально изученная - "Спутник V"», - добавила Анастасия Повторейко.