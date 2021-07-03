Общество

В Дно раздали памятки о мерах пожарной безопасности

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них провел профилактический рейд в городе Дно 3 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространили памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Меры пожарной безопасности в весенне-летний период», «Пожарная безопасность в загородном доме», «Первая доврачебная помощь пострадавшим на пожаре».

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с пожарной обстановкой на территории Дновского района, основными причинами пожаров в жилом секторе.

В рамках рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты, добавили в ведомстве.