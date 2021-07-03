Общество

Эксперты рекомендуют лежать на животе пациентам с COVID-19 с поражением легких больше 30%

Позиция «лежа на животе» может освободить пораженные коронавирусом легкие пациента и облегчить дыхание, однако не является панацеей, заявили эксперты.

«Прон-позиция (положение пациента на животе), она применяется от средне-тяжелого поражения легких, то есть - средне-тяжелое и тяжелое. Это примерно от 30%. То есть, начиная от среднетяжелого положения она (позиция на животе) будет проводить профилактику нераспространения вообще инфекции, а именно профилактику дыхательной недостаточности», - цитирует ТАСС научного сотрудника Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, врача-пульмонолога Алексея Никишенкова.

Он добавил, что нахождение пациента с коронавирусом преимущественно на животе, сон в такой позе при незначительных поражениях легких - от 5% до 15%, или даже просто при положительном тесте на коронавирус без заметных симптомов - не имеет смысла. «Это никак не повлияет на профилактику развития пневмонии», - уточнил Алексей Никишенков.

«В течение последних полутора лет наступления пандемии ковида эта методика активно используется у спонтанно дышащих пациентов: у тех, кто находится на кислородотерапии, на неинвазивной терапии и так далее. Но есть проблема - методика не у всех помогает улучшить кислород, мы не у всех может сформировать факторы успеха», - сказал заведующий клиническим отделом Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.