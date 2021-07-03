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Общество

Арт-объект установят в Красногородске на месте аварийного здания райпо

04.07.2021 10:25|ПсковКомментариев: 0

Арт-объект установят в Красногородске на месте аварийного здания райпо. Об этом сообщает районная газета «Заря».

Фото: газета «Заря»

В 2020 году в центре поселка Красногородска на улице Советской снесли старое аварийное здание, принадлежащее Опочецкому райпо. Тогда на освободившемся месте строить ничего не планировали. Но местные жители прислали множество предложений по благоустройству данного места. Они предлагали разбить там сквер, построить кафе или магазин.

Рассмотрев предложенные инициативы, администрация поселения приняла решение к дню поселка установить в данном месте знак «Я люблю Красногородск», а сам участок благоустроить.

Теги: #благоустройство #Псковская область #Красногородский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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