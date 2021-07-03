Общество

Специалисты предупредили о проявлениях «желудочного ковида»

Индийский штамм коронавируса, получивший название «Дельта», может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. На такой симптом в последнее время стали жаловаться многие россияне, заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пульмонолога Алексея Никишенкова.

«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм "Дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно - кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах)», - сказал он.

Появление «желудочного ковида» у пациентов, заразившихся штаммом «Дельта», подтвердил и врач-иммунолог Владимир Болибок. «Для ковида, который сейчас напал, штамма "Дельта", характерен так называемый "желудочный синдром" или "желудочный ковид". Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», - рассказал он.

При этом врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, уверен – все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса, остались актуальными и для индийского штамма. «Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях, в первую очередь, повышается температура – это как было, так и осталось», - подчеркнул он.

Версия коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразным.