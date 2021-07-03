Общество

Юлия Пересильд рассказала подписчикам о мертвой и живой воде в Изборске

Известная актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд посетила Словенские ключи в Изборске. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстраграм-аккаунт Юлии Пересильд

«Помните, в сказках есть живая и мертвая вода?! Так вот, это пошло из этих мест! Словенские ключи, Изборск! Ключи, которым более 1000 лет… и вода разная… Еще их называют ключами 12 апостолов! Вода ледяная», - написала Юлия Пересильд.

Актриса рассказала подписчикам, что по дороге к ключам она «наелась до отвала земляники, а также о том, что ключи впадают в озеро Городищенское - «холодное, чистое и с лебедями». «Вчера хоть и устали, но было здорово!» - добавила Юлия Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд готовится к полету на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Старт запланирован на транспортном корабле «Союз МС-19» 5 октября с космодрома Байконур. Актриса и режиссер Клим Шипенко проведут на космической станции 12 дней.