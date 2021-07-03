Общество

Частникам частично компенсируют ремонт после урагана в Псковской области

Владельцам частных домов частично компенсируют ремонт после урагана в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном послании, опубликованном в его инстаграм-аккаунте.

По словам главы региона, наибольшие сложности последствия урагана вызвали в Великих Луках, но «руководство города действовало оперативно». В течение часа после отключения корпуса инфекционной больницы туда уже ввезли дополнительный генератор, кислородные баллоны, за что Михаил Ведерников отдельно поблагодарил администрацию города.

«Ликвидация последствий стихии продолжается до сих пор, сотни малых населенных пунктов даже к концу недели продолжали оставаться без электричества. Работы будут вестись еще несколько дней. Я принял решение о частичной компенсации стоимости ремонта владельцам частных домов. Данные мы уже собрали, сейчас прорабатываем суммы и механизмы выплат», - сказал Михаил Ведерников.

Он также добавил, что средства выделят из резервного фонда администрации области по чрезвычайным ситуациям и распределят или через органы социальной защиты, или через местные администрации.