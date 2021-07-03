Общество

Экскурсию о пернатых насельниках Пушкинского заповедника можно посмотреть онлайн

Видеоролик, главные «действующие лица» которого — птицы, обитающие в пространствах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», доступен для всех интернет-пользователей на официальных страницах учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» и в «Facebook». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в заповеднике.

Серые цапли в Михайловском. Фото хранителя музея-усадьбы «Михайловское» Юлии Узеневой

Орнитологическая online-экскурсия, которая длится пять с небольшим минут, подготовлена работниками музея-заповедника по материалам из коллекции Эдуарда Григорьева из деревни Дубровы Новоржевского района. Там есть фотографии птиц, их гнезд с кладкой, за кадром звучат птичьи голоса. Среди сведений, которые озвучивает научный сотрудник «Михайловского» Дмитрий Могучев, — сроки прилета перелетных птиц в Святогорье и отлета их на зимовку в теплые земли, информация о периодах гнездования и так далее. Напоминают зрителям и строфы Пушкина, где упомянута та или иная птица.

Первый выпуск видео-экскурсии открывается рассказом о серых цаплях, которые селятся в соснах за околицей мемориальной усадьбы «Михайловское» уже несколько веков. Местные жители называют серых цапель — зуи. В XVIII веке на месте «Михайловского», до появления усадьбы, была деревня Зуево. «Тогда же о больших, красивых птицах писал монах Святогорского монастыря: «Птица, именуемая зуй, любит места сии, богом данные», рассказывает Дмитрий своим слушателям.

Также в первую орнитологическую экскурсию вошли рассказы о белой трясогузке, большой синице, деревенской ласточке, вальдшнепу, иволге, поползню, сороке… — всего об 11 представителях михайловского пернатого царства. В музее отметили, что авторы необычной экскурсии планируют ее продолжение.