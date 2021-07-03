Общество

Порядка 800 доз «КовиВака» поступят в Псковскую область в течение двух-трех недель — губернатор

Порядка 800 доз «КовиВака» поступят в Псковскую область в течение 2-3 недель. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном послании, опубликованном в его инстаграм-аккаунте.

По словам главы региона, сейчас в области остаются сложности, связанные с отсутствием полного ассортимента вакцин. Он отметил, что у «Спутника», «КовиВака» и «ЭпиВака» перечень противопоказаний отличается незначительно, «но разница все таки есть».

«Некоторые хотят выбрать альтернативу "Спутнику". На сегодняшний день объем производства двух других вакцин пока небольшой. Во многих регионах, как и в Псковской области, есть на сегодняшний день только "Спутник". Я уже договорился, небольшая доза "КовиВака" — порядка 800 вакцин — должна прийти в Псковскую область в течение двух-трех недель. Ее направят для тех, у кого имеются противопоказания к основной вакцине», - сказал Михаил Ведерников.

Он также добавил, что запасы «Спутника» в Псковской области постоянно обновляются. «При достижении высокого уровня использования прививок мы оперативно получаем новые партии», - пояснил губернатор.