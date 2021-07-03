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Общество

На снижение выбросов в регионах России выделят 1,8 млрд рублей

04.07.2021 16:14|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном бюджетном финансировании борьбы с загрязнением окружающей среды в регионах. Решение будет реализовано в рамках программы «Чистый воздух». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Целью проекта «Чистый воздух» является снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн тонн к 2024 году.

«Региональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью финансироваться за счет федеральных средств. Раньше такая поддержка оказывалась только на условиях софинансирования, то есть определенный объем средств должен был вложить сам регион»,— говорится на сайте правительства. Согласно плану, в 2021 году на эти цели выделят более 1,8 млрд рублей.

Регионы смогут получить субсидии на покупку экологичных видов общественного транспорта, а также строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры — троллейбусных линий, трамвайных путей и депо, говорится в сообщении.

В начале 2021 года Роспотребнадзор признал городом с наиболее грязным воздухом Челябинск. За ним следуют Нижний Тагил, Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск.

Теги: #экология #природа #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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