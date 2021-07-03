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Общество

Эксперт рассказал, как мошенники получают данные карты через камеру ноутбука

04.07.2021 18:35|ПсковКомментариев: 0

Руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин рассказал, как мошенники могут получить данные банковской карты через камеру ноутбука. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что получить доступ к чужому устройству очень просто, и рассказал, как сам, будучи подростком, через специальные программы подключался к взломанным вебкамерам ноутбуков других людей.

«Это было настолько доступно и просто. Получить доступ к компьютеру, в принципе, несложно. Если вы воспользовались флешкой с троянским вирусом, могут получить доступ к вашему компьютеру, и вы никогда не узнаете, пока не начнут шантажировать. Вы обычно за компьютером расплачиваетесь картой, вводите данные, этой картой начинаете крутить перед лицом, смотреть CVС-код», — сказал Кочергин.

Эксперт добавил, что сам всегда заклеивает камеру на своей технике.

Кроме того, Кочергин объяснил, что если компьютер уже заражен вредоносной программой и к нему получили доступ, то его либо нужно отдавать программистам и полностью сканировать, либо переустанавливать систему.

Теги: #мошенники #техника #дистанционное мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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