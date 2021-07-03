Общество

Женщину в полосатых брюках и желтой футболке разыскивают в Псковском районе

Полиция разыскивает пропавшую Наталью Цветкову 1990 года рождения. Последний раз женщину видели на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, темные глаза. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Пропавшая была одета в матерчатые брюки в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у Натальи Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли и кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-872 или 02.