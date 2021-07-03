Общество

В Пскове наградили участников конкурса рисунков «Спасти планету можешь ты!». ФОТО

В проектном офисе «Команды 2018» прошло награждение участников экологического конкурса рисунков «Спасти планету можешь ты!».

Руководитель регионального отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров поблагодарил за активное участие юных псковичей, которые присоединились к важной инициативе.

Все участники конкурса получили подарки от ООО «Титан-Полимер». Ребят наградили экосумками и книгами на эко-тематику. Ценные призы также вручили представители ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman).

Напомним, лучший предоставленный на конкурс рисунок разместят на кузове новой спецтехники по вывозу вторсырья.

В роли партнеров конкурса выступили ООО «Экопром», ООО «Титан-полимер», ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman).