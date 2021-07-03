Общество

Шествие с котом и подарками провели в день рождения митрополита Тихона

Шествие с котом Владыкой, картинами и подарками провели в день рождения митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте кота Владыки.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт кота Владыки

В монастыре отметили, что такое событие – уникальное. Последний раз оно отмечалось 13 лет назад в день 50-летия в Сретенском монастыре. Напомним, митрополит Тихон отмечал день рождения 2 июля.

Российская писательница Дарья Донцова отреагировала на новость о шествии в комментариях: «Шествие великолепное! С котом! Многая Лета Владыке Тихону».