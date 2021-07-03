Общество

Бывший исполнительный директор «Медиа-холдинга Псковской области» стал фигурантом уголовного дела

Прокуратура города Пскова провела проверку деятельности госпредприятия «Медиа-холдинг Псковской области», в ходе которой установили нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора предприятия по факту хищения денежных средств в размере более 80 тысяч рублей из 850 000 рублей, которые были выделены Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в качестве субсидии за счет средств Федерального бюджета на производство цикла телевизионных документальных фильмов «Заповедными тропами».

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Санкция указанной статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.