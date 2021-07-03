Общество

Вакцину «Спутник V» начали испытывать на подростках в Москве

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет стартовало в Москве на базе двух детских больниц, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением препарата. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

«Совместно с Центром имени Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц - Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников - 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест», - сказала Ракова.

Она уточнила, что вакцинация проводится препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей.

После введения первого и второго компонентов вакцины подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

«Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции», - добавила Ракова.

По ее словам, в исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели ковидом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки «Спутник V».