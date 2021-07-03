Общество

30-градусная жара вернется в Псковскую область 7 июля

30-градусная жара вернется в Псковскую область 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«С 7 июля по 12 июля на территории области опять прогнозируется жара. Ожидается жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы — больше, чем на 7 градусов. Максимальные температуры могут достигать 32-33 градусов», — рассказала Тала Нещадимова.

Кратковременные осадки маловероятны. «Они могут быть в отдельных районах, но их вероятность невелика для кого-то к радости, а для кого-то — к сожалению», — отметила она. Ветер ожидается преимущественно южных направлений от слабого до умеренного.

«После 12 июля не ожидаем похолодания в общепринятом смысле. По-прежнему будет теплая погода. Но максимальные температуры уже не должны доходить до 32-33 градусов», - добавила Тала Нещадимова.