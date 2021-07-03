Общество

Месячник «Армия против наркотиков!» провели в Псковской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели 15 профилактических мероприятий с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту и по призыву в воинских частях на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всеармейский месячник противодействия наркомании «Армия против наркотиков!» традиционно проводят в течение июня в Вооруженных силах Российской Федерации. В Псковской области в профилактических мероприятиях приняли участие более 2000 человек.

«В ходе общения внимание личного состава было акцентировано на вопросах, касающихся юридической ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Говорилось о медицинских и социальных последствиях употребления психоактивных веществ, а также о признаках их употребления и порядке действий при обнаружении лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения», - рассказали в ведомстве.