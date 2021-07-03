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Общество

Непривитые будут замаливать свой грех всю жизнь — представитель РПЦ

05.07.2021 13:40|ПсковКомментариев: 9

Не желающие вакцинироваться от коронавируса берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

«Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?". А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, сейчас нужно думать прежде всего о других людях. Даже если человек переносит легко коронавирус, то это не значит, что он не является разносчиком болезни, добавил митрополит.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
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