Общество

Виртуальный концертный зал и IT-куб планируют открыть в Великих Луках

Центр цифрового образования школьников «IT-куб» планируют открыть в Великих Луках в рамках национального проекта «Образование», а в рамках федерального проекта «Культурная среда» намечено создание виртуального концертного зала в центре эстетического воспитания. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская Правда Новости»

Отчет о работе за 2020 год на прошедшем заседании Великолукской городской Думы представила и. о. главы администрации Светлана Степанова. Она сообщила, что общий оборот производства по крупным и средним организациям в прошлом году составил 94,2 млрд рублей и увеличился к 2019 году на 3%.



Среднесписочная численность работающих в организациях города за 2020 год составила по крупным и средним организациям 28 298 человек или 101,6% к 2019 году. Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за 2020 год по финансовому результату – 10,4 млрд рублей прибыли.



Светлана Степанова отметила, что все производственно-экономические показатели положительно сказались на процессе формирования городского бюджета, который «имеет ярко выраженную социальную направленность».



В рамках реализации пяти национальных проектов в городе реализовывали мероприятия девяти федеральных программ. «То есть пандемия, безусловно, оказала свое негативное влияние, но принятые меры помогли избежать критических последствий», - пояснили в администрации.

«На 2021-й и последующие годы намечено много проектов, планов, обозначены приоритеты в достижении главной цели – повышение качества жизни горожан, – сказала Светлана Степанова, касаясь темы перспектив работы. – Так, в 2021 году продолжается реализация газификации индивидуальных жилых домов по 21 улице, строительство линий уличного освещения на участке дороги от конечных домов по улице Гражданской до улицы Молодогвардейцев, строительству линий уличного освещения парка на площади Рокоссовского, работы по разработке проектно-сметной документации водоснабжения улиц Рябиновой, Сосновой и других».



Кроме того, в Великих Луках продолжаются работы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры при финансовом участии Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также реализация Федерального проекта «Чистая вода» по модернизации систем водоснабжения, а именно очистки воды от сероводорода.



В рамках формирования комфортной городской среды планируют благоустроить пять общественных территорий и 20 дворов. Кроме того, продолжаются мероприятия Федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.



Свой доклад Светлана Степанова завершила словами благодарности ко всем, «кто в 2020 году трудился на благо города».



«Доверие населения к органам местного самоуправления напрямую зависит от слаженной работы всех ветвей власти. Поэтому я хочу поблагодарить за оказанную поддержку руководителей предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, депутатов. Наше тесное взаимодействие – это залог успешного развития города», – сказала Светлана Степанова.