Общество

Псковские школьники принимают участие в финале конкурса «Большая перемена» в Артеке

Трое финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 5–7 классов из Пскова принимают участие в 8-й смене Международного детского центра «Артек». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Двое учащихся Псковской инженерно-лингвистической гимназии - Дмитрий Яковлев и Елизавета Елисеева, а также Анастасия Федорова, представляющая Центр образования «Псковский педагогический комплекс», пробудут там до 24 июля. За три недели ребята примут участие в соревнованиях по своим конкурсным направлениям: «Делай добро!» (волонтерство), «Расскажи о главном!» (журналистика и новые медиа) и «Познавай Россию!» (путешествия и туризм).

Для школьников также подготовили обширную развлекательную программу.

Напомним, первые этапы состязаний в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялись дистанционно. Участники прошли тестирование на тип личности и эрудицию, а также решение кейсовых заданий. Далее были очные полуфиналы конкурса.

По итогам конкурса 300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3–4 курсов ссузов, одержавших победу, получат по 1 миллиону рублей. Еще 300 учеников 8–9 классов и 150 студентов 1–2 курсов получат по 200 тысяч рублей. Победители среди учеников 5–7 классов выиграют «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно. Наставники победителей-старшеклассников и студентов выиграют по 150 тысяч рублей, школьников 5–7 классов — по 100 тысяч. Кроме того, 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования получат по 2 миллиона рублей.

Конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Отметим, первый конкурс «Большая перемена» прошел в 2020 году. В нем приняли участие более миллиона школьников. Свои заявки подали свыше 4,3 тыс. псковских школьников. Девять из них прошли в финальный этап, победителями стали пятеро. По 1 миллиону рублей выиграли Анастасия Ахметова (лицей № 11, Великие Луки), Анастасия Болдова (гимназия имени С. В. Ковалевской, Великие Луки) и Варвара Маслова (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия). По 200 тысяч рублей получили Анна Мизгирева (Псковский педагогический комплекс) и Софья Петрова (школа № 2, Псков).