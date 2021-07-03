Общество

Житель Пустошкинского района: Борщевик изживает людей из деревни

Житель деревни Яссы Пустошкинского района обеспокоен тем, что борщевик «изживает людей из деревни». Свою жалобу он опубликовал на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Прошу вас произвести обработку химическими веществами плантаций борщевика, покос и удаление корней из земли на территории вблизи деревни Яссы», - написал автор жалобы.

Он также предоставил скриншот карты, на которой черным цветом, по его словам, отображены территории, пораженные борщевиком. «Как видно, он произрастает на сельскохозяйственных землях, вдоль дорог, в том числе трассы Р23, в лесной зоне, на муниципальной земле и в зоне населенных пунктов — таким образом, здесь ответственность должны нести целый ряд ведомств», - написал местный житель.

По словам автора жалобы, основное поражение находится от деревни Заречье до деревни Яссы, а также в вокруг деревни Яссы. «Настоящая проблема осложняет жизнь людей и проведение сельскохозяйственных мероприятий, борщевик изживает людей из деревни», - добавил мужчина.

Ответственным за реагирование на данную жалобу назначили председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романова.